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Гуменюк раскрыла детали подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС

8 июня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк раскрыла детали подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время запланированного теракта на Каховской ГЭС, российские оккупанты специально блокировали связь и умышленно не сообщали свои собственные подразделения о намерениях разрушить гидросооружение. Это было сделано с целью максимальной конспирации и сокрытия своей причастности к трагедии.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и ждут крыши и молят о помощи", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк объяснила, что пробитие связи в отдельных случаях свидетельствует не о технических проблемах, а о целенаправленном препятствии со стороны оккупантов.

"Возможно, за какой-то период времени связь еще восстановится и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки", — добавила Наталья Гуменюк.

Отметим, уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции это, безусловно, заранее спланированная акция российских оккупантов. Прошли только сутки с момента подрыва дамбы, и мы только приходим в себя от этого события. Понимание и ощущение истинного бедствия, которое принесли россияне на нашу землю, его катастрофических масштабов и необратимых последствий мы получим со временем. Пока же перед нами стоит главная задача: погнать рашистских оккупантов из Украины. Насколько при сложившихся условиях возможна вообще теперь деоккупация Юга Херсонщины, разбиралось Новини.LIVE.

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