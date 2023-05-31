Гуменюк розповіла, що Росія може знову готувати потужну ракетну атаку

Начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Фото: Суспільне

В ОК "Південь" заявили, що Росія може готувати потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів. Таким чином окупанти хочуть вирахувати нашу ППО.

Про це розповіла начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ворог постійно переміщує ракетоносії. Наразі на чергуванні залишаються три – один надводний і два підводних... Це може свідчити про те, що ворог знов готує підступну атаку за допомогою мішаного типу різних боєприпасів — міксування дронової та ракетної атаки..." — зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти хочуть всіма засобами вирахувати українську ППО, не виключено, що можуть атакувати вночі.

Також вона додала, що треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, що міська влада Києва вже оцінює збитки, які завдала Росія внаслідок останнього нічного обстрілу 30 травня. Жителям пошкоджених будинків не прийдеться платити та хвилюватись за ремонт.

Також ми повідомляли, що ворог продовжує обстрілювати територію України. Тим самим окупанти намагаються знайти позиції українських сил ППО.

Додамо, що в ніч проти 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Загалом, по Україні було випущено понад ворожих 30 безпілотників.