У Повітряних силах розповіли, скільки російських безпілотників збили цієї ночі

Український військовий збиває ворожі дрони. Фото: Армія Inform

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Загалом, по Україні було випущено понад ворожих 30 безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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"У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил України було знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони були уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години.

Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди.