Гуменюк рассказала, что Россия может снова готовить мощную ракетную атаку

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Общественное

В ОК "Юг" заявили, что Россия может готовить мощную атаку с помощью ракет с моря и дронов. Таким образом, оккупанты хотят вычислить нашу ПВО.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Враг постоянно перемещает ракетоносители. Сейчас на дежурстве остаются три — один надводный и два подводных... Это может свидетельствовать о том, что враг вновь готовит коварную атаку с помощью смешанного типа различных боеприпасов — миксование дроновой и ракетной атаки..." — отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты хотят всеми средствами вычислить украинскую ПВО, не исключено, что могут атаковать ночью.

Также она добавила, что нужно быть готовым к любому развитию событий.

Напомним, что городские власти Киева уже оценивают ущерб, нанесенный Россией в результате последнего ночного обстрела 30 мая. Жителям поврежденных домов не придется платить и беспокоиться за ремонт.

Также мы сообщали, что враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО.

Добавим, что в ночь на 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В целом по Украине было выпущено более 30 беспилотников.