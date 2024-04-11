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Гуменюк заявила, що вранці росіяни виводили в море підводний ракетоносій

11 квітня 2024 07:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Гуменюк заявила, що вранці росіяни виводили в море підводний ракетоносій
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час обстрілу ворог виводив у море підводний ракетоносій.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Ми Україна.

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"Це вже стала ознака. Ми спостерігаємо кожного разу, коли починається така масована атака, то у морі з’являється ракетоносій", — сказала Гуменюк.

За її словами, наразі пусків з нього не зафіксовано, але сам факт такого виходу — характерна ознака тактики росіян.

Військова пояснила, що це робиться для того, аби розосередити зусилля української ППО.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня в Одеській області лунали вибухи. Ворог атакував регіон безпілотниками, працювали сили ППО. 

Також ми писали, що 10 квітня російські загарбники обстріляли Одещину. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Одеса
Херсон
Миколаїв
Запоріжжя
окупанти
ракети
війна в Україні

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