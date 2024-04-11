Гуменюк заявила, что утром россияне выводили в море подводный ракетоноситель
Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку на Украину. При обстреле враг выводил в море подводный ракетоноситель.
Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Ми Україна.
Утренняя атака на Украину 11 апреля
"Это уже сталый признак. Мы наблюдаем каждый раз, когда начинается такая массированная атака, то в море появляется ракетоноситель", — сказала Гуменюк.
По ее словам, сейчас пуски с него не зафиксированы, но сам факт такого выхода — характерный признак тактики россиян.
Военная объяснила, что это делается для того, чтобы рассредоточить усилия украинской ПВО.
Напомним, в ночь на 11 апреля в Одесской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работали силы ПВО.
Также мы писали, что 10 апреля российские захватчики обстреляли Одесскую область. В результате есть погибшие и раненные.
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