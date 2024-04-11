Гуменюк заявила, что утром россияне выводили в море подводный ракетоноситель

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: РБК-Украина

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку на Украину. При обстреле враг выводил в море подводный ракетоноситель.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Ми Україна.

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"Это уже сталый признак. Мы наблюдаем каждый раз, когда начинается такая массированная атака, то в море появляется ракетоноситель", — сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас пуски с него не зафиксированы, но сам факт такого выхода — характерный признак тактики россиян.

Военная объяснила, что это делается для того, чтобы рассредоточить усилия украинской ПВО.

Напомним, в ночь на 11 апреля в Одесской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работали силы ПВО.

Также мы писали, что 10 апреля российские захватчики обстреляли Одесскую область. В результате есть погибшие и раненные.