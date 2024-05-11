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ГУР ідентифікувало окупантів, які обстрілюють Україну "кинджалами"

11 травня 2024 12:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ГУР ідентифікувало окупантів, які обстрілюють Україну "кинджалами"
МиГ-31К з ракетою "Кинджал". Фото ілюстративне: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про встановлення осіб 36 росіян, причетних до обстрілів українських територій аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Всі вони військовослужбовці 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС РФ. 

Список ідентифікованих російських військових ГУР МО опублікувало в суботу, 11 травня. 

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За даними Головного управління розвідки, серед ідентифікованих осіб — 29 членів командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил Росії, а також сім офіцерів з числа технічного персоналу цього полку.

За даними розвідки, цей полк був сформований 1 грудня 2021 року, а його постійне розташування — аеродром "Саваслєйка" в Нижньогородській області Росії. Полк складається з двох ескадриль, в яких штатно має бути 24 літаки МіГ-31К.

Розвідники також зазначили, що на озброєнні цього полку є авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал", який може нести ядерний заряд та завдавати удари на дистанції до 2000 км.

"Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", — йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що російські солдати відмовляються наступати на Харківщину. 

Також ми розповідали, що деякі російські штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі Харківської області в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

російські війська
росіяни
окупанти
ракета
війна в Україні
ГУР
Росія
авіабомба

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