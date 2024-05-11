ГУР идентифицировало оккупантов, обстреливающих Украину "кинджалами"

МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об установлении личности 36 россиян, причастных к обстрелам украинских территорий аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Все они военнослужащие 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС РФ.

Список идентифицированных российских военных ГУР МО опубликовал в субботу, 11 мая.

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По данным Главного управления разведки, среди идентифицированных лиц — 29 членов командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил России, а также семь офицеров из числа технического персонала этого полка.

По данным разведки, этот полк был сформирован 1 декабря 2021 года, а его постоянное расположение — аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Полк состоит из двух эскадриль, в которых штатно должно быть 24 самолета МиГ-31К.

Разведчики также отметили, что на вооружении этого полка есть авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал", который может нести ядерный заряд и наносить удары на дистанции до 2000 км.

"Напоминаем, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, что российские солдаты отказываются наступать в Харьковскую область.

Также мы рассказывали, что некоторые российские штурмовые группы мотострелковых бригад пытались прорваться на севере Харьковской области в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".