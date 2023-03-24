​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Про звільнення Харківської області зняли документальний фільм

Українська розвідка розкрила деталі харківського контрнаступу Сил оборони України у документальному фільмі. Стрічка "Харківський контрнаступ. Земля" доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Завершення трилогії про воєнну розвідку

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило документальний фільм "Харківський контрнаступ. Земля" авторства Артема Шевченка.

Це третій, заключний фільм трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Деталі фільму

У фільмі розповідається про те, що саме дозволило Силам оборони України провести блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни.

Також автори фільму розкривають роль воєнної розвідки у підготовці і проведенні харківського контрнаступу.

Нагадаємо, що усю трилогію анонсували у Головному управлінні розвідки ще у лютому. За словами автора проєкту Артема Шевченка, ідея відобразити в кінематографі успіхи військової розвідки України виникла у нього, коли МКІП оголосило творчий конкурс на створення проєктів, що висвітлюють російсько-українську війну. Так було створено три фільми по 45 хвилин.

Фото із соцмереж