ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ
Українська розвідка розкрила деталі харківського контрнаступу Сил оборони України у документальному фільмі. Стрічка "Харківський контрнаступ. Земля" доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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Завершення трилогії про воєнну розвідку
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило документальний фільм "Харківський контрнаступ. Земля" авторства Артема Шевченка.
Це третій, заключний фільм трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".
Деталі фільму
У фільмі розповідається про те, що саме дозволило Силам оборони України провести блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни.
Також автори фільму розкривають роль воєнної розвідки у підготовці і проведенні харківського контрнаступу.
Нагадаємо, що усю трилогію анонсували у Головному управлінні розвідки ще у лютому. За словами автора проєкту Артема Шевченка, ідея відобразити в кінематографі успіхи військової розвідки України виникла у нього, коли МКІП оголосило творчий конкурс на створення проєктів, що висвітлюють російсько-українську війну. Так було створено три фільми по 45 хвилин.
Фото із соцмереж