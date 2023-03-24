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​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

24 березня 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Про звільнення Харківської області зняли документальний фільм
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська розвідка розкрила деталі харківського контрнаступу Сил оборони України у документальному фільмі. Стрічка "Харківський контрнаступ. Земля" доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Завершення трилогії про воєнну розвідку

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило документальний фільм "Харківський контрнаступ. Земля" авторства Артема Шевченка.

Це третій, заключний фільм трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Деталі фільму

У фільмі розповідається про те, що саме дозволило Силам оборони України провести блискавичний та досі найуспішніший контрнаступ за весь період російсько-української війни.

Також автори фільму розкривають роль воєнної розвідки у підготовці і проведенні харківського контрнаступу.

Нагадаємо, що усю трилогію анонсували у Головному управлінні розвідки ще у лютому. За словами автора проєкту Артема Шевченка, ідея відобразити в кінематографі успіхи військової розвідки України виникла у нього, коли МКІП оголосило творчий конкурс на створення проєктів, що висвітлюють російсько-українську війну. Так було створено три фільми по 45 хвилин.

Фото із соцмереж

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