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​​​​​​​​ГУР обнародовало документальный фильм о харьковском контрнаступлении

24 марта 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Об освобождении Харьковской области сняли документальный фильм
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская разведка раскрыла детали харьковского контрнаступления Сил обороны Украины в документальном фильме. Лента "Харьковское контрнаступление. Земля" доступна для просмотра на YouTube-канале ГУР.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Завершение трилогии о военной разведке

Главное управление разведки Минобороны обнародовало документальный фильм "Харьковское контрнаступление. Земля" авторства Артема Шевченко.

Это третий заключительный фильм трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Детали фильма

В фильме рассказывается о том, что именно позволило Силам обороны Украины провести молниеносное и до сих пор успешное контрнаступление за весь период российско-украинской войны.

Также авторы фильма раскрывают роль военной разведки в подготовке и проведении харьковского контрнаступления.

Напомним, что всю трилогию анонсировали в Главном управлении разведки еще в феврале. По словам автора проекта Артема Шевченко, идея отразить в кинематографе успехи военной разведки Украины возникла у него, когда МКИП объявило творческий конкурс на создание проектов, освещающих российско-украинскую войну. Так было создано три фильма по 45 минут.

Фото из соцсетей

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