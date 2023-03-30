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ГУР перехопили розмову окупанта: без відпустки він перестріляє своїх командирів

30 березня 2023 20:25
- Анна-Каріна Білоткач
Перехоплення розмови окупанта
- Анна-Каріна Білоткач

ГУР перехопили розмову окупанта, який не хоче воювати без відпусток. Якщо йому не дадуть відпустку — перестріляє своїх командирів.

Про це повідомляє ГУР.

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Перехоплена розмова окупантів

Діалог окупанта і його жінки:

— А ти маєш знайомих, які, припустимо, були десь тут і потім повернулися, ні? — окупант.

— Ні, поки що таких не було. Повертали лише "багатодітних" і літніх повертали. Ну тобто ось хто, наприклад, за 50 років – вони 3 місяці пробули там і повернули. Ну, тому що, нібито, вихлопу немає. А так, щоб... У мене навіть немає зараз таких хлопців, яких на перетримку відправили Макс. Ось саме з мобілізованих, — дружина окупанта.

— Х****во... — російський військовий.

— Так, тому й мені цікаво, коли це буде, бо, по суті, через 3 місяці вони вас у будь-якому разі мають відправити на відпочинок, — дружина військового.

— На "перетримку" — це голосно сказано. Там собак на "передержку" відправляють, — військовий.

— Ну, вибач, а ви в якому становищі зараз знаходитесь — у бруді, в окопі, не мився скільки вже часу? Що це, скажи, не як із собаками? — дружина.

Військовий розповідає, що руки гниють і трьох пальців він не відчуває. Він не командир, тому він може на "передержку" не поїхати:

— Слухай Максе, а мені розкажи: виходить, у тебе скільки людей у підпорядкуванні? — росіянка.

— У мене немає людей у підпорядкуванні! Я у підпорядкуванні! Я — мотострілок! — росіянин.

— Ні***а собі! Ні, ну рахуєшся ти як командир підрозділу. І отримуєш ти як командир підрозділу, — дружина.

— Ну, отримую — так, а знаходжуся з усіма, як решта всіх — в окопах, на чергуванні — все як завжди, як простий рядовий, — військовий.

— Очманіти, а це, ось, уже прямо командує вами прямо військовослужбовці офіцери, так? — росіянка.

— Нема у нас офіцерів, немає! — чоловік.

— А хто? — жінка.

— Молодші сержанти, сержанти, — відповідає військовий.

— О**іти, — дружина.

Військовий рф додає, що почув нові чутки, що його не відправлять на відпочинок і на всяк випадок залишив собі патрони:

— Зараз я нову чутку чув, що наших усіх нібито заберуть, а я як капітан, і ось у нас ще старше тут є один, — нас нібито хочуть лишити, нібито як старших над іншими групами, — військовий.

— Нормально, а відпочивати вам колись? — жінка.

— Ні, це я тут усіх перестріляю тоді. Ні-ні, я залишатися не збираюся тут. У мене ще в пістолеті вісім набоїв залишилося. Дев'ять штук я постріляв, а ось вісім залишив спеціально, — росіянин.

Жінка військового рф заспокоює свого чоловіка, який хоче перестріляти командування, якщо йому не дадуть відпустку.

Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов громадян рф на військову службу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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