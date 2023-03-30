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путін підписав указ про весняний призов: скільки планують набрати людей

30 березня 2023 19:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
З квітня у росії стартує весняний призов до армії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов громадян рф на військову службу. До  російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ

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Подробиці

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян російської федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", — йдеться в указі.

Восени 2022 року на військову службу було призвано 120 тис. осіб, а минулої весни — 134,5 тис. осіб. У середньому останніми роками кожен заклик торкався близько 130 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії повідомила, що у росії влада планує приховати черговий етап мобілізації, назвавши його "вербуванням добровольців". Втім, у регіонах все одно будуть діяти звичними примусовими методами.

Як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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