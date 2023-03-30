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ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров

30 марта 2023 20:25
- Анна-Карина Белоткач
Перехват разговора оккупанта
- Анна-Карина Белоткач

ГУР перехватили разговор оккупанта, не желающего воевать без отпусков. Если ему не дадут отпуск, перестреляет своих командиров.

Об этом сообщает ГУР.

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Диалог оккупанта и его женщины:

— А у тебя есть знакомые, которые, допустим, были где-то здесь и потом вернулись, нет? — оккупант.

— Нет, пока таких не было. Возвращали только "многодетных" и пожилых возвращали. Ну, то есть вот кто, например, за 50 лет – они 3 месяца пробыли там и вернули. Ну, потому что якобы выхлопа нет. А так, чтобы... У меня даже нет сейчас таких ребят, которых на передержку отправили Макс. Вот именно из мобилизованных, — жена оккупанта.

— Х****во... — русский военный.

— Да, потому и мне интересно, когда это будет, потому что, по сути, через 3 месяца они вас в любом случае должны отправить на отдых, — жена военного.

— На "передержку" – это громко сказано. Там собак на "передержку" отправляют, — военный.

— Ну, извини, а вы в каком положении находитесь сейчас — в грязи, в окопе, не мылся сколько времени? Что это, скажи, не как с собаками? — жена.

Военный рассказывает, что руки гниют, и трех пальцев он не чувствует. Он не командир, поэтому он может на передержку не поехать:

— Слушай Макс, а мне расскажи: значит, у тебя сколько людей в подчинении? — русский.

—  У меня нет людей в подчинении! Я в подчинении! Я – мотострелок! — россиянин.

— Ни***а себе! Нет, ну считаешься ты как командир подразделения. И получаешь ты как командир подразделения, — жена.

— Ну, получаю - да, а нахожусь со всеми, как все остальные - окопах, на дежурстве - все, как всегда, как простой рядовой, — военный.

— Обалдеть, а это, вот, уже прямо командует вами прямо военнослужащие офицеры, да? — россиянка.

— Нет у нас офицеров, нет! — муж.

— А кто? — женщина.

— Младшие сержанты, сержанты, — военный.

— Офигеть, — жена.

Военный РФ добавляет, что услышал новые слухи, что его не отправят на отдых и на всякий случай оставил себе патроны:

— Сейчас я новый слух слышал, что наших всех вроде бы заберут, а я, как капитан, и вот у нас еще старше здесь есть один, — нас, якобы, хотят оставить, будто старших над другими группами, — военный.

— Нормально, а отдыхать вам когда-нибудь? – женщина.

— Нет, это я здесь всех перестреляю тогда. Нет-нет, я оставаться не собираюсь здесь. У меня еще в пистолете восемь патронов осталось. Девять штук я пострелял, а вот восемь оставил специально, — русский.

Женщина военного России успокаивает своего мужа, который хочет перестрелять командование, если ему не дадут отпуск.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу.

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