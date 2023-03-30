ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров

Перехват разговора оккупанта

ГУР перехватили разговор оккупанта, не желающего воевать без отпусков. Если ему не дадут отпуск, перестреляет своих командиров.

Об этом сообщает ГУР.

Перехвачен разговор оккупантов

Диалог оккупанта и его женщины:

— А у тебя есть знакомые, которые, допустим, были где-то здесь и потом вернулись, нет? — оккупант.

— Нет, пока таких не было. Возвращали только "многодетных" и пожилых возвращали. Ну, то есть вот кто, например, за 50 лет – они 3 месяца пробыли там и вернули. Ну, потому что якобы выхлопа нет. А так, чтобы... У меня даже нет сейчас таких ребят, которых на передержку отправили Макс. Вот именно из мобилизованных, — жена оккупанта.

— Х****во... — русский военный.

— Да, потому и мне интересно, когда это будет, потому что, по сути, через 3 месяца они вас в любом случае должны отправить на отдых, — жена военного.

— На "передержку" – это громко сказано. Там собак на "передержку" отправляют, — военный.

— Ну, извини, а вы в каком положении находитесь сейчас — в грязи, в окопе, не мылся сколько времени? Что это, скажи, не как с собаками? — жена.

Военный рассказывает, что руки гниют, и трех пальцев он не чувствует. Он не командир, поэтому он может на передержку не поехать:

— Слушай Макс, а мне расскажи: значит, у тебя сколько людей в подчинении? — русский.

— У меня нет людей в подчинении! Я в подчинении! Я – мотострелок! — россиянин.

— Ни***а себе! Нет, ну считаешься ты как командир подразделения. И получаешь ты как командир подразделения, — жена.

— Ну, получаю - да, а нахожусь со всеми, как все остальные - окопах, на дежурстве - все, как всегда, как простой рядовой, — военный.

— Обалдеть, а это, вот, уже прямо командует вами прямо военнослужащие офицеры, да? — россиянка.

— Нет у нас офицеров, нет! — муж.

— А кто? — женщина.

— Младшие сержанты, сержанты, — военный.

— Офигеть, — жена.

Военный РФ добавляет, что услышал новые слухи, что его не отправят на отдых и на всякий случай оставил себе патроны:

— Сейчас я новый слух слышал, что наших всех вроде бы заберут, а я, как капитан, и вот у нас еще старше здесь есть один, — нас, якобы, хотят оставить, будто старших над другими группами, — военный.

— Нормально, а отдыхать вам когда-нибудь? – женщина.

— Нет, это я здесь всех перестреляю тогда. Нет-нет, я оставаться не собираюсь здесь. У меня еще в пистолете восемь патронов осталось. Девять штук я пострелял, а вот восемь оставил специально, — русский.

Женщина военного России успокаивает своего мужа, который хочет перестрелять командование, если ему не дадут отпуск.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу.