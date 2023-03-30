ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров
ГУР перехватили разговор оккупанта, не желающего воевать без отпусков. Если ему не дадут отпуск, перестреляет своих командиров.
Об этом сообщает ГУР.
-
В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать
-
Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР
-
Манипуляции рф с сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция
-
Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту
-
Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол
-
McDonald's открыл ресторан в еще одном городе
-
Как украинские артиллеристы уничтожают врага под Бахмутом: Залужный показал мощные фото
-
путин подписал указ о весеннем призыве: сколько планируют набрать людей
-
Руни рассказал, что думает об игре Рашфорда в этом сезоне
-
Под санкциями ЕС, Канады и Швейцарии: что известно о будущем премьере "ДНР" Евгении Солнцеве
Перехвачен разговор оккупантов
Диалог оккупанта и его женщины:
— А у тебя есть знакомые, которые, допустим, были где-то здесь и потом вернулись, нет? — оккупант.
— Нет, пока таких не было. Возвращали только "многодетных" и пожилых возвращали. Ну, то есть вот кто, например, за 50 лет – они 3 месяца пробыли там и вернули. Ну, потому что якобы выхлопа нет. А так, чтобы... У меня даже нет сейчас таких ребят, которых на передержку отправили Макс. Вот именно из мобилизованных, — жена оккупанта.
— Х****во... — русский военный.
— Да, потому и мне интересно, когда это будет, потому что, по сути, через 3 месяца они вас в любом случае должны отправить на отдых, — жена военного.
— На "передержку" – это громко сказано. Там собак на "передержку" отправляют, — военный.
— Ну, извини, а вы в каком положении находитесь сейчас — в грязи, в окопе, не мылся сколько времени? Что это, скажи, не как с собаками? — жена.
Военный рассказывает, что руки гниют, и трех пальцев он не чувствует. Он не командир, поэтому он может на передержку не поехать:
— Слушай Макс, а мне расскажи: значит, у тебя сколько людей в подчинении? — русский.
— У меня нет людей в подчинении! Я в подчинении! Я – мотострелок! — россиянин.
— Ни***а себе! Нет, ну считаешься ты как командир подразделения. И получаешь ты как командир подразделения, — жена.
— Ну, получаю - да, а нахожусь со всеми, как все остальные - окопах, на дежурстве - все, как всегда, как простой рядовой, — военный.
— Обалдеть, а это, вот, уже прямо командует вами прямо военнослужащие офицеры, да? — россиянка.
— Нет у нас офицеров, нет! — муж.
— А кто? — женщина.
— Младшие сержанты, сержанты, — военный.
— Офигеть, — жена.
Военный РФ добавляет, что услышал новые слухи, что его не отправят на отдых и на всякий случай оставил себе патроны:
— Сейчас я новый слух слышал, что наших всех вроде бы заберут, а я, как капитан, и вот у нас еще старше здесь есть один, — нас, якобы, хотят оставить, будто старших над другими группами, — военный.
— Нормально, а отдыхать вам когда-нибудь? – женщина.
— Нет, это я здесь всех перестреляю тогда. Нет-нет, я оставаться не собираюсь здесь. У меня еще в пистолете восемь патронов осталось. Девять штук я пострелял, а вот восемь оставил специально, — русский.
Женщина военного России успокаивает своего мужа, который хочет перестрелять командование, если ему не дадут отпуск.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу.