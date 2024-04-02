ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі, — УП

Вибух у небі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Представники Головного управління розвідки (ГУР) підірвали електричну підстанцію у тимчасово окупованому Севастополі. Це сталося у ніч проти 2 квітня.

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на слова свого співрозмовника в ГУР.

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За інформацією місцевих пабліків, спочатку жителі півострова чули гучні вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло.

"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу", — сказав співрозмовник УП.

Своєю чергою, окупаційна влада нічого не повідомляла про відповідний інцидент.

Нагадаємо, декілька днів тому Кирило Буданов анонсував нові спецоперації ГУР в Криму.

За словами постійної представниці Президента України в Криму Таміли Ташевої, ЗСУ знищили більше об'єктів на півострові, ніж відомо публічно.