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ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі, — УП

2 квітня 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі, — УП
Вибух у небі. Фото ілюстративне: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Представники Головного управління розвідки (ГУР) підірвали електричну підстанцію у тимчасово окупованому Севастополі. Це сталося у ніч проти 2 квітня. 

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на слова свого співрозмовника в ГУР. 

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Вибухи у Севастополі

За інформацією місцевих пабліків, спочатку жителі півострова чули гучні вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло. 

"Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу", — сказав співрозмовник УП. 

Своєю чергою, окупаційна влада нічого не повідомляла про відповідний інцидент. 

Нагадаємо, декілька днів тому Кирило Буданов анонсував нові спецоперації ГУР в Криму.

За словами постійної представниці Президента України в Криму Таміли Ташевої, ЗСУ знищили більше об'єктів на півострові, ніж відомо публічно.

війна
Крим
росіяни
окупанти
Севастополь
війна в Україні
ГУР

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