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Буданов анонсував нові спецоперації ГУР в Криму

25 березня 2024 09:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов анонсував нові спецоперації ГУР в Криму
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники здійснили кілька операцій зі знищення окупантів та їх військової техніки в тимчасово окупованому Криму. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував нові висадки спецпризначенців на півострові.

Про це він сказав в інтерв'ю у документальному проєкті "ГУР. Битва за море".

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Журналістка запитала в Буданова, чи плануються нові висадки на окупованому півострові.

"Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад", — сказав він.

Зазначимо, що одна з операцій в Криму відбулася 24 серпня 2023 року — тоді спецпризначенці висадились біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Там відбувся бій з ворогом за участю плавальних засобів та авіації. У рамках спецоперації було ліквідовано понад 30 російських військових та чотири швидкохідні катери.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Раніше у ВМС України заявили, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази Чорноморського Флоту у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною в Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Крим
спецоперація
окупанти
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР

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