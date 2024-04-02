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ГУР подорвало электроподстанцию в Севастополе, — УП

2 апреля 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ГУР подорвало электроподстанцию в Севастополе, — УП
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Представители Главного управления разведки (ГУР) взорвали электрическую подстанцию во временно оккупированном Севастополе. Это произошло в ночь на 2 апреля.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на слова своего собеседника в ГУР.

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По информации местных пабликов, сначала жители полуострова слышали громкие взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет.

"Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя", — сказал собеседник УП.

В свою очередь, оккупационные власти ничего не сообщали о соответствующем инциденте.

Напомним, несколько дней назад Кирилл Буданов анонсировал новые спецоперации ГУР в Крыму.

По словам постоянного представителя Президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, ВСУ уничтожили больше объектов на полуострове, чем известно публично.

война
Крым
россияне
оккупанты
Севастополь
война в Украине
ГУР

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