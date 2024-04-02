ГУР подорвало электроподстанцию в Севастополе, — УП

Взрыв в небе. Фото иллюстративное: Укринформ

Представители Главного управления разведки (ГУР) взорвали электрическую подстанцию во временно оккупированном Севастополе. Это произошло в ночь на 2 апреля.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на слова своего собеседника в ГУР.

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Взрывы в Севастополе

По информации местных пабликов, сначала жители полуострова слышали громкие взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет.

"Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя", — сказал собеседник УП.

В свою очередь, оккупационные власти ничего не сообщали о соответствующем инциденте.

Напомним, несколько дней назад Кирилл Буданов анонсировал новые спецоперации ГУР в Крыму.

По словам постоянного представителя Президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, ВСУ уничтожили больше объектов на полуострове, чем известно публично.