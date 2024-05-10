ГУР попереджає про російські ІПСО

Шеврон ГУР МОУ. Фото: mil.in.ua/

На сьогоднішній день російські окупаційні війська мають певні успіхи на фронті. Саме тому вони збільшуватимуть дестабілізаційні зусилля для розколу українського суспільства.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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У ГУР вважають, що ворог дедалі частіше буде поширювати ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), а також впроваджувати нові методи фейків та пропаганди для розколу українського суспільства.

"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", — повідомила пресслужба відомства.

Пост ГУР МО у Telegram

Також спецслужби підкреслюють, що цілями ворога є не лише військові установи та інфраструктура, але і цивільні об'єкти, такі як школи, медичні заклади, вокзали, а також скупчення людей.

У ГУР наголосили: "Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство — паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії".

Пресслужба відомства закликала до єдності українців у цей важкий час та попросила усіх підтримувати один одного і не вірити неперевіреній інформації.

Раніше у ГУР розповідали, як українським спецслужбам в умовах війни з Росією вдається протидіяти фейкам та радянській пропаганді.

Як повідомлялося фахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю були підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.