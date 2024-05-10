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ГУР предупреждает украинцев о российской ИПСО — что известно

10 мая 2024 11:30
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
ГУР предупреждает о российских ИПСО
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Українська правда
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На сегодняшний день российские оккупационные войска имеют определенные успехи на фронте. Именно поэтому они будут увеличивать дестабилизационные усилия по расколу украинского общества.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram в пятницу, 10 мая.

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В ГУР считают, что враг все чаще будет распространять ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), а также внедрять новые методы фейков и пропаганды для раскола украинского общества.

"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации", — сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение ГУР
Сообщение ГУР МО в Telegram

Также спецслужбы подчеркивают, что целями врага являются не только военные учреждения и инфраструктура, но и гражданские объекты, такие как школы, медицинские учреждения, вокзалы, а также скопления людей.

В ГУР подчеркнули: "Попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России".

Пресс-служба ведомства призвала к единству украинцев в это тяжелое время и попросила всех поддерживать друг друга и не верить непроверенной информации.

Ранее в ГУР рассказывали, как украинским спецслужбам в условиях войны с Россией удается противодействовать фейкам и советской пропаганде.

Как сообщалось специалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторах мобильной связи в российской республике Татарстан. Их целью были предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

разведка
фейки
пропаганда
война в Украине
ГУР
Россия
ИПСО

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