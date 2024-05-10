ГУР предупреждает о российских ИПСО

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Українська правда

На сегодняшний день российские оккупационные войска имеют определенные успехи на фронте. Именно поэтому они будут увеличивать дестабилизационные усилия по расколу украинского общества.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Чего ждать от врага в информационной войне

В ГУР считают, что враг все чаще будет распространять ИПСО (информационно-психологическая спецоперация), а также внедрять новые методы фейков и пропаганды для раскола украинского общества.

"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации", — сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение ГУР МО в Telegram

Также спецслужбы подчеркивают, что целями врага являются не только военные учреждения и инфраструктура, но и гражданские объекты, такие как школы, медицинские учреждения, вокзалы, а также скопления людей.

В ГУР подчеркнули: "Попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России".

Пресс-служба ведомства призвала к единству украинцев в это тяжелое время и попросила всех поддерживать друг друга и не верить непроверенной информации.

Ранее в ГУР рассказывали, как украинским спецслужбам в условиях войны с Россией удается противодействовать фейкам и советской пропаганде.

Как сообщалось специалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторах мобильной связи в российской республике Татарстан. Их целью были предприятия оборонно-промышленного комплекса России.