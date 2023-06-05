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ГУР повідомило про ліквідацію ватажка російського угрупування "Бєлгород"

5 червня 2023 21:01
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Козюк Тетяна
редактор
У розвідці повідомили про вбивство ватажка російського угрупування "Бєлгород"
Українська розвідка. Фото: ГУР МО
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 5 червня вбили полковника Стесєва Андрія Васильовича. Він обіймав посаду старшого оперативного угруповання "Бєлгород".

Про це повідомляє ГУР МО

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Деталі

Зазначається, що вбивство трапилося у населеному пункті Нова Таволжанка, що в Бєлгородській області РФ. Відомо, що загиблий раніше обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ.

Паспорт загиблого. Фото: ГУР МО

Також РДК (Російський добровольчий корпус) оприлюднив відео у мережі про те, що продовжує контролювати населений пункт Нову Таволжанку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Полтавщині затримали кримінального авторитета на прізвисько "Москва". Відомо, що зловмисники тероризували місцевих жителів та "вибивали" неіснуючі борги з підприємців.

Також додамо, що окупант у телефонній розмові обговорював похорон одного з "вагнерівців". Жінка зазначала, що чоловіка "поховали як собаку". 

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