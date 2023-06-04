Росіянин обговорив з дружиною похорон "вагнерівця" — перехоплення ГУР

"Поховали як собаку": окупант розповів про похорон "вагнерівця" — перехоплення
Російський військовий обговорив зі своєю дружиною похорон одного з "вагнерівців". За словами жінки, його "поховали як собаку" і навіть не дали попрощатися на площі. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову.
Про це повідомляє ГУР.
Перехоплена розмова
— Буду збирати на юриста нах*й, — скаржиться окупант дружині.
— А чого хочеш? З приводу цього? — запитує в нього дружина.
— Звільнитися, — відповідає він їй.
— Ага, ну зрозуміло, — каже вона.
— Х*й знає, кажуть даремно, ну його знає. Це говорять, говорять дох*я. Ваньку "чорного" привезли, так? — запитує військовий.
— Вітьку, не Ваньку, Вітьку, — виправляє жінка.
— А, Вітьку? — перепитує чоловік.
— Звісно, — впевнено відповідає дружина.
— А Вітька — це хто?, — уточнює росіянин.
— У Сашка "чорного" брат молодший. І він то з "вагнера", він із зони поїхав, — пояснює.
— Ааа, зрозуміло, — відповідає окупант.
— Вітька "зверху", через стінку від Гарбузової жили вони, — каже дружина.
— Я зрозумів, я зрозумів, — каже чоловік.
— Оце його поховали. Зараз оце типу почали все. Чого по-свинськи поховали? Прямо з моргу його привезли, повезли на цвинтар. Хоч би дали на площі попрощатися. Поховали як собаку. 34 роки відсвяткував, а на наступний день його вбили, — скаржиться дружина.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.