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"Поховали як собаку": окупант розповів про похорон "вагнерівця" — перехоплення

4 червня 2023 19:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіянин обговорив з дружиною похорон "вагнерівця" — перехоплення ГУР
Російський військовий. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський військовий обговорив зі своєю дружиною похорон одного з "вагнерівців". За словами жінки, його "поховали як собаку" і навіть не дали попрощатися на площі. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову. 

Про це повідомляє ГУР.

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Перехоплена розмова

— Буду збирати на юриста нах*й, — скаржиться окупант дружині. 

— А чого хочеш? З приводу цього? — запитує в нього дружина. 

— Звільнитися, — відповідає він їй. 

— Ага, ну зрозуміло, — каже вона. 

— Х*й знає, кажуть даремно, ну його знає. Це говорять, говорять дох*я. Ваньку "чорного" привезли, так? — запитує військовий. 

— Вітьку, не Ваньку, Вітьку, — виправляє жінка. 

— А, Вітьку? — перепитує чоловік. 

— Звісно, — впевнено відповідає дружина. 

— А Вітька — це хто?, — уточнює росіянин. 

— У Сашка "чорного" брат молодший. І він то з "вагнера", він із зони поїхав, — пояснює. 

— Ааа, зрозуміло, — відповідає окупант. 

— Вітька "зверху", через стінку від Гарбузової жили вони, — каже дружина. 

— Я зрозумів, я зрозумів, — каже чоловік. 

— Оце його поховали. Зараз оце типу почали все. Чого по-свинськи поховали? Прямо з моргу його привезли, повезли на цвинтар. Хоч би дали на площі попрощатися. Поховали як собаку. 34 роки відсвяткував, а на наступний день його вбили, — скаржиться дружина. 

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.

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