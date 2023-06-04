Росіянин обговорив з дружиною похорон "вагнерівця" — перехоплення ГУР

Російський військовий. Фото: REUTERS

Російський військовий обговорив зі своєю дружиною похорон одного з "вагнерівців". За словами жінки, його "поховали як собаку" і навіть не дали попрощатися на площі. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову.

Про це повідомляє ГУР.

Читайте також:

Перехоплена розмова

— Буду збирати на юриста нах*й, — скаржиться окупант дружині.

— А чого хочеш? З приводу цього? — запитує в нього дружина.

— Звільнитися, — відповідає він їй.

— Ага, ну зрозуміло, — каже вона.

— Х*й знає, кажуть даремно, ну його знає. Це говорять, говорять дох*я. Ваньку "чорного" привезли, так? — запитує військовий.

— Вітьку, не Ваньку, Вітьку, — виправляє жінка.

— А, Вітьку? — перепитує чоловік.

— Звісно, — впевнено відповідає дружина.

— А Вітька — це хто?, — уточнює росіянин.

— У Сашка "чорного" брат молодший. І він то з "вагнера", він із зони поїхав, — пояснює.

— Ааа, зрозуміло, — відповідає окупант.

— Вітька "зверху", через стінку від Гарбузової жили вони, — каже дружина.

— Я зрозумів, я зрозумів, — каже чоловік.

— Оце його поховали. Зараз оце типу почали все. Чого по-свинськи поховали? Прямо з моргу його привезли, повезли на цвинтар. Хоч би дали на площі попрощатися. Поховали як собаку. 34 роки відсвяткував, а на наступний день його вбили, — скаржиться дружина.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.