Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ГУР сообщило о ликвидации главаря российской группировки "Белгород" arrow

ГУР сообщило о ликвидации главаря российской группировки "Белгород"

5 июня 2023 21:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В разведке сообщили об убийстве главаря российской группировки "Белгород"
Украинская разведка. Фото: ГУР МО
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 5 июня был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич. Он занимал должность старшего оперативной группировки "Белгород".

Об этом сообщает ГУР МО.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что убийство произошло в населенном пункте Новая Таволжанка в Белгородской области РФ. Известно, что погибший ранее занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

Паспорт погибшего. Фото: ГУР МО

Также РДК (Русский добровольческий корпус) обнародовал видео в сети о том, что продолжает контролировать населенный пункт Новую Таволжанку.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области задержали криминального авторитета по прозвищу "Москва". Известно, что злоумышленники терроризировали местных жителей и выбивали несуществующие долги с предпринимателей.

Также добавим, что оккупант в телефонном разговоре обсуждал похороны одного из "вагнеровцев". Женщина отмечала, что мужчину "похоронили как собаку".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас