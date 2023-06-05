В разведке сообщили об убийстве главаря российской группировки "Белгород"

Украинская разведка. Фото: ГУР МО

В ночь на 5 июня был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич. Он занимал должность старшего оперативной группировки "Белгород".

Об этом сообщает ГУР МО.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что убийство произошло в населенном пункте Новая Таволжанка в Белгородской области РФ. Известно, что погибший ранее занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

Паспорт погибшего. Фото: ГУР МО

Также РДК (Русский добровольческий корпус) обнародовал видео в сети о том, что продолжает контролировать населенный пункт Новую Таволжанку.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области задержали криминального авторитета по прозвищу "Москва". Известно, что злоумышленники терроризировали местных жителей и выбивали несуществующие долги с предпринимателей.

Также добавим, что оккупант в телефонном разговоре обсуждал похороны одного из "вагнеровцев". Женщина отмечала, что мужчину "похоронили как собаку".