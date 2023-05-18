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ГУР просить українців не публікувати кадри застосування безпілотників

18 травня 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ГУР просить українців не публікувати кадри застосування безпілотників
Управління безпілотниками. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає до припинення публікації фотографій, відеозаписів та знімків із виробництва та застосування БпЛА без попереднього погодження. ГУР просить людей не поширювати текстові, фотографічні та відеоматеріали, які містять інформацію про місце, час та особливості використання безпілотних систем.

Про це повідомляє розвідка України .

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Військова розвідка України прагне забезпечення непорушної єдності та злагодженості дій армії та суспільства під час військових дій. Це вже продемонстровано у нашій здатності успішно протистояти агресивним ворогам, вводити їх в оману та завдавати їм значних втрат. Тепер настав час зробити інформацію про безпілотні літальні апарати критично значущою.

Утримання від публікації матеріалів, пов'язаних з використанням БпЛА та їх виробництвом, допоможе зберегти технічну та тактичну перевагу військової розвідки, а також утримати ворога у незнанні. Відкрите поширення подібної інформації може дати противнику можливість пристосуватися до наших методів і тактик, що негативно вплине на ефективність наших операцій.

Тому, в інтересах національної безпеки та успіху наших військових зусиль, Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає всіх відповідати цьому заклику та приділяти особливу увагу конфіденційності інформації, пов'язаної з БПЛА.

Нагадаємо, що явна вразливість балістичних ракет "Кинжал" , ймовірно, стала несподіванкою і викликала сум'яття в Росії. Раніше президент РФ Володимир Путін зараховував цю систему до "непереможних".

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