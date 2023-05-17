Уязвимость "Кинжала" стала неожиданностью для России, — британская разведка

Гиперзвуковая ракета "Кинжал". Фото: росСМИ

Явная уязвимость баллистических ракет "Кинжал", вероятно, стала неожиданностью и вызвала смятение в России. Ранее президент РФ Владимир Путин причислял эту систему к "непобедимым".

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Воздушные конфронтации над российско-украинской границей привели к обострению обстановки за последнюю неделю. 13 мая 2023 года, над территорией Брянской области, России было зарегистрировано крушение четырех воздушных судов Российских Воздушно-космических сил (ВКС), включая два передовых боевых самолета и пару вертолетов.

Еще 3 мая 2023 года стало известно о первом успешном перехвате баллистической ракеты воздушного базирования KILLJOY украинской стороной. Этот инцидент привел к решению Москвы сконцентрироваться на устранении усиленных антивоздушных оборонительных мер Украины, хотя это, по всей видимости, привело к дополнительным потерям KILLJOY.

Воздушная обстановка в приграничном регионе России становится все более накаленной, что вызывает озабоченность ВКС, ведь именно эта зона используется для операций боевой авиации в контексте текущего военного конфликта.

Раскрытая уязвимость системы KILLJOY, безусловно, станет сюрпризом для российской стороны, особенно учитывая тот факт, что президент Владимир Путин называл эту систему непобедимой.

Напомним, что в ближайшее время состоятся одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise. Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут на учения (ACE) бойцов из 14 государств.

Также мы сообщали, что за прошлый год России удалось получить авиазапчасти из некоторых западноевропейских и американских компаний на миллионы долларов. РФ создала схему по обходу санкций.