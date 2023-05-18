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ГУР просит украинцев не публиковать кадры применения беспилотников

18 мая 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГУР просит украинцев не публиковать кадры применения беспилотников
Управление беспилотниками. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает к прекращению публикации фотографий, видеозаписей и снимков с производства и применения БпЛА без предварительного согласования. ГУР просит людей не распространять текстовые, фотографические и видеоматериалы, которые содержат информацию о месте, времени и особенностях использования беспилотных систем.

Об єтом сообщает разведка Украины.

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Военная разведка Украины стремится к обеспечению нерушимого единства и слаженности действий армии и общества во время военных действий. Это уже продемонстрировано в нашей способности успешно противостоять агрессивным врагам, вводить их в заблуждение и наносить им значительные потери. Теперь настало время сделать информацию о беспилотных летательных аппаратах критически значимой.

Воздержание от публикации материалов, связанных с использованием БпЛА и их производством, поможет сохранить техническую и тактическую преимущественность военной разведки, а также удержать врага в неведении. Открытое распространение подобной информации может дать противнику возможность приспособиться к нашим методам и тактикам, что отрицательно отразится на эффективности наших операций.

Поэтому, в интересах национальной безопасности и успеха наших военных усилий, Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает всех соответствовать этому призыву и уделять особое внимание конфиденциальности информации, связанной с БпЛА. 

Напомним, что явная уязвимость баллистических ракет "Кинжал", вероятно, стала неожиданностью и вызвала смятение в России. Ранее президент РФ Владимир Путин причислял эту систему к "непобедимым".

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