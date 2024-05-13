ГУР встановило імена російських льотчиків, які обстрілюють Україну

Російський бомбардувальник. Фото ілюстративне: росЗМІ

Аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони встановили особи окупантів, які причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Йдеться про особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Росії (аеродром базування "Енґельс", Саратовська область).

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

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Зазначається, що до складу 22 ВБАД входять:

121-й військовий полк — аеродром базування "Енґельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52-й військовий полк — аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Аналітикам ГУР вдалося ідентифікувати особовий склад дивізії, який причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Це, зокрема:

Азаренков Олександр Юрійович;

Алуєв Олександр Миколайович;

Баранов Олег Юрійович;

Бурдаков Павло Володимирович;

Бєлокобильский Костянтин Петрович;

Варпахович Микола Миколайович;

Говоров Владислав Сергійович;

Голованов В’ячеслав Георгійович;

Горлов Володимир Олександрович;

Долгушин Сергій Володимирович;

Зиков Віталій Євгенович;

Капша Трофим Олександрович;

Кашлєв Олександр Сергійович;

Корякін Ілля Володимирович;

Малінін Владислав Вікторович;

Малюков Андрій Іванович;

Мартинов Андрій Павлович;

Міхайлішин Олег Володимирович;

Папікян Микола Лукашевич;

Печкарьов Олексій Геннадійович;

Покатісов Олександр Сергійович;

Скітський Олег Ігорович;

Смірнов Максим Владиславович;

Соловйов Руслан Арсланович;

Степаненко Дмитро Вікторович;

Татур Володимир Бронеславович;

Тєтєрєв Сергій Вікторович;

Хохряков Денис Петрович;

Цибізов Олексій Сергійович.

Воєнні злочинці. Фото: ГУР

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Знищення ворожого Ту-22М3

Водночас у ГУР зазначають, що 19 квітня ЗСУ знищили ворожий винищувач Ту-22М3 зі складу 22-ї ВБАД. Внаслідок цього ліквідовані два воєнні злочинці:

Кононов Андрій Юрійович;

Грушанін Андрій Олександрович.

Нагадаємо, останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.

Також уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.