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ГУР встановило імена російських льотчиків, які обстрілюють Україну

13 травня 2024 09:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ГУР встановило імена російських льотчиків, які обстрілюють Україну
Російський бомбардувальник. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони встановили особи окупантів, які причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі УкраїниЙдеться про особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Росії (аеродром базування "Енґельс", Саратовська область). 

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

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Зазначається, що до складу 22 ВБАД входять: 

  • 121-й військовий полк — аеродром базування "Енґельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
  • 52-й військовий полк — аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.  

Аналітикам ГУР вдалося ідентифікувати особовий склад дивізії, який  причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Це, зокрема:

  • Азаренков Олександр Юрійович;
  • Алуєв Олександр Миколайович;
  • Баранов Олег Юрійович;
  • Бурдаков Павло Володимирович;
  • Бєлокобильский Костянтин Петрович;
  • Варпахович Микола Миколайович;
  • Говоров Владислав Сергійович;
  • Голованов В’ячеслав Георгійович;
  • Горлов Володимир Олександрович;
  • Долгушин Сергій Володимирович;
  • Зиков Віталій Євгенович;
  • Капша Трофим Олександрович;
  • Кашлєв Олександр Сергійович;
  • Корякін Ілля Володимирович;
  • Малінін Владислав Вікторович;
  • Малюков Андрій Іванович;
  • Мартинов Андрій Павлович;
  • Міхайлішин Олег Володимирович;
  • Папікян Микола Лукашевич;
  • Печкарьов Олексій Геннадійович;
  • Покатісов Олександр Сергійович;
  • Скітський Олег Ігорович;
  • Смірнов Максим Владиславович;
  • Соловйов Руслан Арсланович;
  • Степаненко Дмитро Вікторович;
  • Татур Володимир Бронеславович;
  • Тєтєрєв Сергій Вікторович;
  • Хохряков Денис Петрович;
  • Цибізов Олексій Сергійович.
Воєнні злочинці РФ
Воєнні злочинці. Фото: ГУР
Які росіяни обстрілюють Україну
Caption
Хто з росіянів обстрілює Україну
Скриншот

Знищення ворожого Ту-22М3

Водночас у ГУР зазначають, що 19 квітня ЗСУ знищили ворожий винищувач Ту-22М3 зі складу 22-ї ВБАД. Внаслідок цього ліквідовані два воєнні злочинці:

  • Кононов Андрій Юрійович;
  • Грушанін Андрій Олександрович. 

Нагадаємо, останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.

Також уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.

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ГУР

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