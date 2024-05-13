ГУР встановило імена російських льотчиків, які обстрілюють Україну
Аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони встановили особи окупантів, які причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Йдеться про особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Росії (аеродром базування "Енґельс", Саратовська область).
Про це йдеться у повідомленні ГУР.
Які окупанти причетні до обстрілів України
Зазначається, що до складу 22 ВБАД входять:
- 121-й військовий полк — аеродром базування "Енґельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
- 52-й військовий полк — аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.
Аналітикам ГУР вдалося ідентифікувати особовий склад дивізії, який причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).
Це, зокрема:
- Азаренков Олександр Юрійович;
- Алуєв Олександр Миколайович;
- Баранов Олег Юрійович;
- Бурдаков Павло Володимирович;
- Бєлокобильский Костянтин Петрович;
- Варпахович Микола Миколайович;
- Говоров Владислав Сергійович;
- Голованов В’ячеслав Георгійович;
- Горлов Володимир Олександрович;
- Долгушин Сергій Володимирович;
- Зиков Віталій Євгенович;
- Капша Трофим Олександрович;
- Кашлєв Олександр Сергійович;
- Корякін Ілля Володимирович;
- Малінін Владислав Вікторович;
- Малюков Андрій Іванович;
- Мартинов Андрій Павлович;
- Міхайлішин Олег Володимирович;
- Папікян Микола Лукашевич;
- Печкарьов Олексій Геннадійович;
- Покатісов Олександр Сергійович;
- Скітський Олег Ігорович;
- Смірнов Максим Владиславович;
- Соловйов Руслан Арсланович;
- Степаненко Дмитро Вікторович;
- Татур Володимир Бронеславович;
- Тєтєрєв Сергій Вікторович;
- Хохряков Денис Петрович;
- Цибізов Олексій Сергійович.
Знищення ворожого Ту-22М3
Водночас у ГУР зазначають, що 19 квітня ЗСУ знищили ворожий винищувач Ту-22М3 зі складу 22-ї ВБАД. Внаслідок цього ліквідовані два воєнні злочинці:
- Кононов Андрій Юрійович;
- Грушанін Андрій Олександрович.
Нагадаємо, останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.
Також уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.
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