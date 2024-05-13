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ГУР установило имена российских летчиков, которые обстреливают Украину

13 мая 2024 09:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ГУР установило имена российских летчиков, которые обстреливают Украину
Российский бомбардировщик. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Аналитики Главного управления разведки Министерства обороны установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Речь идет о личном составе 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил России (аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область).

Об этом говорится в сообщении ГУР.

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Отмечается, что в состав 22 ТБАД входят:

  • 121-й военный полк — аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
  • 52-й военный полк — аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Аналитикам ГУР удалось идентифицировать личный состав дивизии, причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/ Ту-160).

Это, в частности:

  • Азаренков Александр Юрьевич;
  • Алуев Александр Николаевич;
  • Баранов Олег Юрьевич;
  • Бурдаков Павел Владимирович;
  • Белокобильский Константин Петрович;
  • Варпахович Николай Николаевич;
  • Говоров Владислав Сергеевич;
  • Голованов Вячеслав Георгиевич;
  • Горлов Владимир Александрович;
  • Долгушин Сергей Владимирович;
  • Зыков Виталий Евгеньевич;
  • Капша Трофим Александрович;
  • Кашлев Александр Сергеевич;
  • Корякин Илья Владимирович;
  • Малинин Владислав Викторович;
  • Малюков Андрей Иванович;
  • Мартынов Андрей Павлович;
  • Михайлишин Олег Владимирович;
  • Папикян Николай Лукашевич;
  • Печкарев Алексей Геннадьевич;
  • Покатисов Александр Сергеевич;
  • Скитский Олег Игоревич;
  • Смирнов Максим Владиславович;
  • Соловьев Руслан Арсланович;
  • Степаненко Дмитрий Викторович;
  • Татур Владимир Бронеславович;
  • Тетерев Сергей Викторович;
  • Хохряков Денис Петрович;
  • Цыбизов Алексей Сергеевич.
Военные преступники РФ
Военные преступники. Фото: ГУР
Какие россияне обстреливают Украину
Военные преступники. Фото: ГУР
Кто из россиян обстреливает Украину
Скриншот

Уничтожение вражеского Ту-22М3

В то же время в ГУР отмечают, что 19 апреля ВСУ уничтожили вражеский истребитель Ту-22М3 из состава 22-й ТБАД. В результате ликвидированы два военных преступника:

  • Кононов Андрей Юрьевич;
  • Грушанин Андрей Александрович.

Напомним, последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Его оценивают в 1 млрд гривен.

Также правительство готовит повышение цены на электроэнергию для населения в ближайшее время. Народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует изменения в тарифах с 1 июня.

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ГУР

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