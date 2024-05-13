ГУР установило имена российских летчиков, которые обстреливают Украину
Аналитики Главного управления разведки Министерства обороны установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Речь идет о личном составе 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил России (аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область).
Об этом говорится в сообщении ГУР.
Какие оккупанты причастны к обстрелам Украины
Отмечается, что в состав 22 ТБАД входят:
- 121-й военный полк — аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
- 52-й военный полк — аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Аналитикам ГУР удалось идентифицировать личный состав дивизии, причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/ Ту-160).
Это, в частности:
- Азаренков Александр Юрьевич;
- Алуев Александр Николаевич;
- Баранов Олег Юрьевич;
- Бурдаков Павел Владимирович;
- Белокобильский Константин Петрович;
- Варпахович Николай Николаевич;
- Говоров Владислав Сергеевич;
- Голованов Вячеслав Георгиевич;
- Горлов Владимир Александрович;
- Долгушин Сергей Владимирович;
- Зыков Виталий Евгеньевич;
- Капша Трофим Александрович;
- Кашлев Александр Сергеевич;
- Корякин Илья Владимирович;
- Малинин Владислав Викторович;
- Малюков Андрей Иванович;
- Мартынов Андрей Павлович;
- Михайлишин Олег Владимирович;
- Папикян Николай Лукашевич;
- Печкарев Алексей Геннадьевич;
- Покатисов Александр Сергеевич;
- Скитский Олег Игоревич;
- Смирнов Максим Владиславович;
- Соловьев Руслан Арсланович;
- Степаненко Дмитрий Викторович;
- Татур Владимир Бронеславович;
- Тетерев Сергей Викторович;
- Хохряков Денис Петрович;
- Цыбизов Алексей Сергеевич.
Уничтожение вражеского Ту-22М3
В то же время в ГУР отмечают, что 19 апреля ВСУ уничтожили вражеский истребитель Ту-22М3 из состава 22-й ТБАД. В результате ликвидированы два военных преступника:
- Кононов Андрей Юрьевич;
- Грушанин Андрей Александрович.
Напомним, последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Его оценивают в 1 млрд гривен.
Также правительство готовит повышение цены на электроэнергию для населения в ближайшее время. Народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует изменения в тарифах с 1 июня.
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