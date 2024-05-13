ГУР установило имена российских летчиков, которые обстреливают Украину

Российский бомбардировщик. Фото иллюстративное: росСМИ

Аналитики Главного управления разведки Министерства обороны установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Речь идет о личном составе 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил России (аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область).

Об этом говорится в сообщении ГУР.

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Отмечается, что в состав 22 ТБАД входят:

121-й военный полк — аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52-й военный полк — аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Аналитикам ГУР удалось идентифицировать личный состав дивизии, причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/ Ту-160).

Это, в частности:

Азаренков Александр Юрьевич;

Алуев Александр Николаевич;

Баранов Олег Юрьевич;

Бурдаков Павел Владимирович;

Белокобильский Константин Петрович;

Варпахович Николай Николаевич;

Говоров Владислав Сергеевич;

Голованов Вячеслав Георгиевич;

Горлов Владимир Александрович;

Долгушин Сергей Владимирович;

Зыков Виталий Евгеньевич;

Капша Трофим Александрович;

Кашлев Александр Сергеевич;

Корякин Илья Владимирович;

Малинин Владислав Викторович;

Малюков Андрей Иванович;

Мартынов Андрей Павлович;

Михайлишин Олег Владимирович;

Папикян Николай Лукашевич;

Печкарев Алексей Геннадьевич;

Покатисов Александр Сергеевич;

Скитский Олег Игоревич;

Смирнов Максим Владиславович;

Соловьев Руслан Арсланович;

Степаненко Дмитрий Викторович;

Татур Владимир Бронеславович;

Тетерев Сергей Викторович;

Хохряков Денис Петрович;

Цыбизов Алексей Сергеевич.

Военные преступники. Фото: ГУР

Военные преступники. Фото: ГУР

Скриншот

Уничтожение вражеского Ту-22М3

В то же время в ГУР отмечают, что 19 апреля ВСУ уничтожили вражеский истребитель Ту-22М3 из состава 22-й ТБАД. В результате ликвидированы два военных преступника:

Кононов Андрей Юрьевич;

Грушанин Андрей Александрович.

Напомним, последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Его оценивают в 1 млрд гривен.

Также правительство готовит повышение цены на электроэнергию для населения в ближайшее время. Народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует изменения в тарифах с 1 июня.