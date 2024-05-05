Колосальна сума — Галущенко відповів, яких збитків нещодавно завдала РФ українській енергетиці

Пожежники ліквідовують наслідки атаки. Ілюстративне фото: УНІАН

Останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго в Telegram у неділю, 5 травня.

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Збитки енергосистеми України від обстрілів

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, наразі досить складна ситуація в енергосистемі України після хвилі масованих атак на об’єкти енергетики.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", — сказав він.

За його словами, основних пошкоджень зазнали об’єкти теплової, гідрогенерації та системи передачі електроенергії. Також щодня відбуваються атаки дронами, балістикою або артилерією на різні енергооб’єкти.



Хоч ситуація досить складна, завдяки сприятливій погоді енергосистему вдається балансувати потужностями відновлюваної енергетики.

Відключення світла

Галущенко зазначив, що у деяких регіонах, зокрема в Харкові, діють обмеження електропостачання. В області тривають роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Водночас залучається допомога міжнародних партнерів для проведення відновлювальних, ремонтних робіт й нарощування потужностей маневрової генерації.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України.

Також ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Зниження температури повітря призводить до збільшення споживання електроенергії.