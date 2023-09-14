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"Я вдячний кожному з вас": Залужний привітав танкістів з професійним святом

14 вересня 2023 13:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Я вдячний кожному з вас": Залужний привітав танкістів з професійним святом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: фейсбук воєначальника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 14 вересня, відзначають День танкових військ. За словами Валерія Залужного, сьогодні наші танкісти виконують бойові завдання в надскладних умовах. 

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у своїх соцмережах та привітав воїнів з професійним святом.

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"Достойна відсіч ворогу"

"Наші воїни-танкісти — це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині — безцінні. Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині. Я вдячний кожному з вас за службу! Разом — до Перемоги!" — написав він. 

Привітання Президента

Президент Володимир Зеленський також привітав українських танкістів з професійним святом, яке відзначають з нагоди Харківської наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року.

Раніше ми розповідали, які ще державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати Україна відзначатиме у вересні 2023 року.

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