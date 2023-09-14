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"Я благодарен каждому из вас": Залужный поздравил танкистов с профессиональным праздником

14 сентября 2023 13:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Я благодарен каждому из вас": Залужный поздравил танкистов с профессиональным праздником
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: фейсбук военачальника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 14 сентября, отмечают День танковых войск. По словам Валерия Залужного, сегодня наши танкисты выполняют боевые задания в сверхсложных условиях.

Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил в своих соцсетях и поздравил воинов с профессиональным праздником.

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"Достойный отпор врагу"

"Наши воины-танкисты — это надежная броня всего украинского народа. Всегда они выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине — бесценны. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж наготове мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе — к Победе!" — написал он.

Поздравление Президента

Президент Владимир Зеленский также поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником, который отмечают по случаю Харьковской наступательной операции, завершившейся в этот день в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, какие еще государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты будет отмечать Украина в сентябре 2023 года.

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