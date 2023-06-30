Ядерна війна Росії та США: вчені спрогнозували жахливі наслідки

Наслідки ядерної війни для планети Земля. Фото: time.com

Вчені спрогнозували, якими можуть бути наслідки ядерної війни Росії та США. Насамперед, катастрофа змінить клімат та спровокує масовий голод по усьому світу.

Про це йдеться у матеріалі Time.

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"Не має великого значення, хто починає війну: коли одна сторона запускає ядерні ракети, інша сторона виявляє їх і відкриває вогонь до удару. Балістичні ракети з американських підводних човнів на захід від Норвегії починають вражати Росію приблизно через 10 хвилин, а російські з півночі Канади починають вражати США через кілька хвилин", — йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що кожен удар створюватиме вогненну кулю. Вона буде такою є гарячою, як ядро Сонця. За нею слідуватиме радіоактивна грибна хмара.

Наслідки ядерної війни

Наслідки ядерної війни можуть бути жахливими. Зазначається, що вибухи "випарують" людей поблизу, спровокують пожежі і сліпоту, зруйнують будівлі. Вогняні бурі охоплять багато міст, перетворюючи асфальт в легкозаймисту гарячу рідину.

Після ядерної зими понад 5 млрд людей можуть померти від голоду, зокрема, близько 99% в США, Європі, Росії та Китаї, тому що більшість чорного вуглецевого диму залишатиметься в північній півкулі.

Нагадаємо, 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, перебуваючи біля одного з військових об’єктів, що на територію його країни російські війська почали завозити тактичну ядерну зброю.

Однак, білоруська опозиція не має підтверджень про переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі. Утім, не виключено, що її таки можуть поставити або до кінця 2023 року або ж на початок 2024 року.