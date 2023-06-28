Кожен шостий росіянин схвалює ядерний удар по Україні - соцопитування

Об'єднання пенсіонерів "Загони Путіна". Фото: скріншот YouTube

Кожен двадцятий житель РФ вважає допустимим використовувати проти України ядерну зброю за умови загрози поразки Росії у війні, і кожен десятий готовий це схвалити без жодних умов.

Про це свідчать дані опитування, проведеного російською соціологічною компанією Russian Field спільно з RTVI.

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Подробиці

У ході всеросійського опитування з'ясувалося, що 10,5% опитаних допускають здійснення ядерного удару по Україні у будь-якому разі (без жодних умов). 5,2% вважають, що ЯЗ можна використовувати проти України лише за загрози поразки Росії.

Водночас 74% росіян вважають, що застосування ядерної зброї у війні є неприпустимим. 5,3% не визначились із відповіддю, 4,1% обрали опцію "Інша відповідь", 1% респондентів відмовився відповідати на це питання.

Інфографіка Russian Field

Хто розмахує "ядеркою"

Як зазначають дослідники, найчастіше вважають прийнятим ядерний удар по Україні чоловіки (20%) та люди віком 30-44 років (18%). Найрідше виступають за застосування ЯЗ люди із середнім статком, а ось найбільш забезпечені та найбідніші росіяни демонструють дивовижну єдність: ці дві категорії ставляться до можливості завдання ядерного удару досить позитивно (21% і 19% схвалюючих відповідно).

Найвищий рівень підтримки застосування ЯЗ на території України продемонстрували власники вченого ступеню – 27%. За словами соціолога Russian Field Іллі Дорханова, такі несподівані результати можуть пояснюватися тим, що група респондентів із вченим ступенем була надто малою — 20 осіб (1,2% вибірки).

"Можливо, такі відповіді пояснюються тим, що противники застосування ядерної зброї у цій соціальній групі частіше схильні відмовлятися від проходження опитувань — проте напевне стверджувати це ми не можемо", — припустив соціолог.

Дослідження проводилось у форматі телефонного опитування 16-19 червня 2023 року. У ньому брали участь 1604 особи.

Нагадаємо, раніше російський соціолог заявив про зростання кількості росіян, які хотіли б, щоб так звана "СВО" тривала не більше як півроку.

Водночас, згідно з недавнім опитуванням Київської школи економіки, абсолютна більшість українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки заради укладання миру.