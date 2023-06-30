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Ядерная война России и США: ученые спрогнозировали ужасные последствия

30 июня 2023 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ядерная война России и США: ученые спрогнозировали ужасные последствия
Последствия ядерной войны на планете Земля. Фото: time.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ученые спрогнозировали, какими могут быть последствия ядерной войны России и США. В первую очередь катастрофа изменит климат и спровоцирует массовый голод по всему миру.

Об этом говорится в материале Time.

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"Не имеет большого значения, кто начинает войну: когда одна сторона запускает ядерные ракеты, другая сторона обнаруживает их и открывает огонь до удара. Баллистические ракеты с американских подлодок к западу от Норвегии начинают поражать Россию примерно через 10 минут, а российские с севера Канады начинают поражать США через несколько минут", — говорится в материале.

Сообщается, что каждый удар будет создавать огненный шар. Он будет таким горячим, как ядро Солнца. За ним будет следовать радиоактивное грибное облако.

Последствия ядерной войны

Последствия ядерной войны могут быть ужасными. Отмечается, что взрывы "испарят" людей поблизости, спровоцируют пожары и слепоту, разрушат здания. Огненные бури охватят многие города, превращая асфальт в легковоспламеняющуюся горячую жидкость.

После ядерной зимы более 5 млрд человек могут умереть от голода, в частности около 99% в США, Европе, России и Китае, так как большинство черного углеродного дыма будет оставаться в северном полушарии.

 

Напомним, 14 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, находясь возле одного из военных объектов, что на территорию его страны российские войска начали завозить тактическое ядерное оружие.

Однако у белорусской оппозиции нет подтверждений о перемещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Впрочем, не исключено, что ее могут поставить либо до конца 2023 года, либо на начало 2024 года.

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