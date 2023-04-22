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Як бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії: у МВС показали фото

22 квітня 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії: у МВС показали фото
Бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці "Азова" відпрацювали десантування з бронетехніки, штурм окопів та будівель в ситуації ближнього бою close-quarters battle (CQB).

Про це МВС повідомив у своєму Facebook та оприлюднило відповідні світлини.

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Як бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії

Зазначається, що під час занять військові пройшли бойове злагодження з використанням бронемашин International MaxxPro. Окрема увага приділялась "зачистці" приміщень, що вважається одним з найскладніших завдань в CQB і поєднує елементи поліцейської тактики з військовою.

"Набуття подібних навичок — запорука професіональності бійця. А вс,ебічна підготовка формує його стійкість та впевненість на полі бою", — зазначають у МВС.

  • Бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії. Фото: Азов
  • Бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії. Фото: Азов
  • Бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії. Фото: Азов
  • Бійці "Азова" відпрацьовують штурмові дії. Фото: Азов
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Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав фото українських захисників на лінії зіткнення. 

"Наша можливість жити, наша можливість будувати вільне майбутнє для українських дітей — ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні", — наголосив глава держави.

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