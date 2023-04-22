"Наш народ зберіг свободу": Зеленський показав фото українських захисників на лінії зіткнення
Повномасштабна війна Російської Федерації проти України триває вже 423 дні. Президент України Володимир Зеленський поділився фото українських захисників, які перебувають на лінії зіткнення.
Відповідні фото глава держави опублікував у своєму Telegram.
Українські бійці на лінії зіткнення
За словами Володимира Зеленського, наш народ вистояв у війнах, вистояв у випробуваннях, пройшов крізь усе, і найголовніше — зберіг свободу.
"Наша можливість жити, наша можливість будувати вільне майбутнє для українських дітей — ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні", — наголосив Президент.
Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Даний закон набере чинності через три місяці.