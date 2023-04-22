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"Наш народ зберіг свободу": Зеленський показав фото українських захисників на лінії зіткнення

22 квітня 2023 12:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Наш народ зберіг свободу": Зеленський показав фото українських захисників на лінії зіткнення
Український військовий на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України триває вже 423 дні. Президент України Володимир Зеленський поділився фото українських захисників, які перебувають на лінії зіткнення.

Відповідні фото глава держави опублікував у своєму Telegram.

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За словами Володимира Зеленського, наш народ вистояв у війнах, вистояв у випробуваннях, пройшов крізь усе, і найголовніше — зберіг свободу. 

"Наша можливість жити, наша можливість будувати вільне майбутнє для українських дітей — ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні", — наголосив Президент.

Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Даний закон набере чинності через три місяці.

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