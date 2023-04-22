Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия: в МВД показали фото

Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов

В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы "Азова" отработали десантирование по бронетехнике, штурму окопов и зданий в ситуации ближнего боя close-quarters battle (CQB).

Об этом МВД сообщило в своем Facebook и обнародувало соответствующие фотографии.

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Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия

Отмечается, что во время занятий военные прошли боевое согласование с использованием бронемашин International MaxxPro. Отдельное внимание уделялось "зачистке" помещений, что считается одной из самых сложных задач в CQB и объединяет элементы полицейской тактики с военной.

"Приобретение подобных навыков — залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", — отмечают в МВД.

Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов

Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов

Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов

Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов 1/4 _ 4

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото украинских защитников на линии столкновения.

"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей — основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто обретал жизнь Украине", — подчеркнул глава государства.