Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия: в МВД показали фото
В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы "Азова" отработали десантирование по бронетехнике, штурму окопов и зданий в ситуации ближнего боя close-quarters battle (CQB).
Об этом МВД сообщило в своем Facebook и обнародувало соответствующие фотографии.
Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия
Отмечается, что во время занятий военные прошли боевое согласование с использованием бронемашин International MaxxPro. Отдельное внимание уделялось "зачистке" помещений, что считается одной из самых сложных задач в CQB и объединяет элементы полицейской тактики с военной.
"Приобретение подобных навыков — залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", — отмечают в МВД.
-
Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
-
Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
-
Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
-
Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото украинских защитников на линии столкновения.
"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей — основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто обретал жизнь Украине", — подчеркнул глава государства.