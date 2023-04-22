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Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия: в МВД показали фото

22 апреля 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия: в МВД показали фото
Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы "Азова" отработали десантирование по бронетехнике, штурму окопов и зданий в ситуации ближнего боя close-quarters battle (CQB).

Об этом МВД сообщило в своем Facebook и обнародувало соответствующие фотографии.

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Как бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия

Отмечается, что во время занятий военные прошли боевое согласование с использованием бронемашин International MaxxPro. Отдельное внимание уделялось "зачистке" помещений, что считается одной из самых сложных задач в CQB и объединяет элементы полицейской тактики с военной.

"Приобретение подобных навыков — залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", — отмечают в МВД.

  • Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
  • Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
  • Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
  • Бойцы "Азова" отрабатывают штурмовые действия. Фото: Азов
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Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото украинских защитников на линии столкновения.

"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей — основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто обретал жизнь Украине", — подчеркнул глава государства.

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