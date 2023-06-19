Загибель Буданова: як реагує Буданов на фейки РФ про свою смерть

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото. google

Нещодавно російські пропагандисти почали поширювати інформацію нібито про загибель начальника ГУР МО України Кирила Буданова. В українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ.

Про це повідомляє в інтерв'ю на каналі "Чорна лампа" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Відтак, Кирило Буданов тішиться новим фейкам про себе і вони навіть підіймають йому настрій.

"Настрій чудовий робочий. Можна сказати певною мірою, що він навіть тішиться такій увазі з боку рашистської пропаганди і все нових і нових фейків, які уже просто кількаповерховими стають", — стверджує Юсов.

І запевняє, що начальник ГУР чудово себе почуває та продовжує працювати, щоб нищити плани ворога.

"Сьогодні зранку був в кабінеті. Кабінет цілий, все чудово, командир працює, приймає доповіді і займається власне тим, щоб далі викривати плани ворога, руйнувати плани ворога, ну, і нищити ворога", — запевняє представник ГУР.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Також ми писали, що російські пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.