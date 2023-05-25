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Росіяни спробували показати "мертвого" Залужного, проте знову зганьбилися

25 травня 2023 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни спробували показати "мертвого" Залужного, проте знову зганьбилися
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.

Про це повідомив Telegram-канал, який відстежує події на фронті.

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Пропагандист Російської Федерації Сергій Карнаухов опублікував у своєму Telegram-каналі знімок з мертвою людиною та написав, що це головнокомандувач ЗСУ.

Як виявилось, Карнаухов поділився світлиною мертвого окупанта. На фото можна побачити російську військову форму та георгіївську стрічку.

Фейк россиян
Допис російського пропагандиста Карнаухова. Фото: t.me/sskarnaukhov
Мертвый российский оккупант
Мертвий російський окупант, якого хотіли видати за Залужного. Фото: t.me/rysnya200

Карнаухов після правдивої інформації заявив про фейк

Російський пропагандист написав, що він не є автором допису про "смерть" Залужного. 

"Залужний виявився живим", — заявив Карнаухов.

Пост Карнаухова
Допис Карнаухова. Фото: t.me/sskarnaukhov

Нагадаємо, російські пропагандисти почали розповсюджувати фейкову інформацію про те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав травму голови та множинні осколкові поранення. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Залужного на Ставці Головного Верховного Командувача.

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