Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как Буданов реагирует на фейки РФ о своей гибели arrow

Как Буданов реагирует на фейки РФ о своей гибели

19 июня 2023 17:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Гибель Буданова: как реагирует Буданов на фейки РФ о своей смерти
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото. google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно российские пропагандисты начали распространять информацию о гибели начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ.

Об этом сообщает в интервью на канале "Черная лампа" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Читайте также:

Реакция Буданова на фейк РФ 

Следовательно, Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе и они даже поднимают ему настроение.

"Настроение великолепное рабочее. Можно сказать в какой-то степени, что он даже радуется такому вниманию со стороны рашистской пропаганды и все новых и новых фейков, которые уже просто несколькоэтажными становятся", — утверждает Юсов.

И уверяет, что начальник ГУР прекрасно чувствует себя и продолжает работать, чтобы уничтожать планы врага.

"Сегодня утром был в кабинете. Кабинет цел, все прекрасно, командир работает, принимает доклады и занимается тем, чтобы дальше разоблачать планы врага, разрушать планы врага, ну, и уничтожать врага", — уверяет представитель ГУР.

 

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, не соответствующую действительности.

Также мы писали, что российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас