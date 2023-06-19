Гибель Буданова: как реагирует Буданов на фейки РФ о своей смерти

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото. google

Недавно российские пропагандисты начали распространять информацию о гибели начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ.

Об этом сообщает в интервью на канале "Черная лампа" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Следовательно, Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе и они даже поднимают ему настроение.

"Настроение великолепное рабочее. Можно сказать в какой-то степени, что он даже радуется такому вниманию со стороны рашистской пропаганды и все новых и новых фейков, которые уже просто несколькоэтажными становятся", — утверждает Юсов.

И уверяет, что начальник ГУР прекрасно чувствует себя и продолжает работать, чтобы уничтожать планы врага.

"Сегодня утром был в кабинете. Кабинет цел, все прекрасно, командир работает, принимает доклады и занимается тем, чтобы дальше разоблачать планы врага, разрушать планы врага, ну, и уничтожать врага", — уверяет представитель ГУР.

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, не соответствующую действительности.

Также мы писали, что российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.