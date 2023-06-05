Як звільнитися з військової служби при досягненні граничного віку — інструкція

Служба у Збройний силах України. Фото: Армія Inform

Військовослужбовці, які досягли граничного віку, мають право звільнитися з військової служби навіть під час дії воєнного стану.

Це передбачено ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу". Фахівці громадського об'єднання "Юридична сотня" розповіли, як демобілізуватися за віком та які документи для цього необхідні.

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Що треба знати про граничний вік служби

Згідно зі ст. 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років ;

; для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років ;

; для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років ;

; для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років ;

; для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років ;

; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років ;

; для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років ;

; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Військові ЗСУ та інших військових формувань із високим рівнем професійної підготовки та багатим практичним досвідом, які за рішенням ВЛК придатні для служби за станом здоров’я, можуть за власним бажанням продовжувати службу впродовж п’яти років по досягненні граничного віку.

Служба в ЗСУ. Фото: Міноборони

Що треба знати про граничний вік перебування в запасі

Згідно зі ст. 28 Закону, в запасі військовозобов’язаних виділяються два розряди, встановлені відповідно до їх віку:

для рядових, сержантів і старшин 1-го розряду визначено граничний вік запасу — 35 років ;

; 2-го розряду — 60 років.

Гранична вікова межа знаходження в запасі для офіцерів 1-го розряду:

для офіцерів молодшого складу — до 45 років ;

; для офіцерів старшого складу — майорів (капітанів 3-го рангу), підполковників (капітанів 2-го рангу) — до 50 років ;

; полковників (капітанів 1-го рангу) — до 55 років ;

; для офіцерів вищого офіцерського складу — до 60 років.

Для офіцерів 2-го розряду граничний вік знаходження в запасі:

з-поміж молодшого й старшого офіцерського складу — до 60 років ;

; з-поміж вищого офіцерського складу — до 65 років.

Згідно із ч. 4 ст. 28 ЗУ, граничний вік запасу для офіцерів другого розряду є граничним віком знаходження військовослужбовців у запасі та в резерві.

Згідно із ч. 2, 3 ст. 28 ЗУ, військові при досягненні ними граничного віку знаходження в запасі/ резерві, мають бути звільненими зі служби за віком або нести службу далі. Порядок проходження служби такими військовослужбовцями встановлений у ч. 2 ст. 22 Закону.

Служба в армії. Фото: google.com

Як звільнитися з військової служби — інструкція

Інструкція щодо організації служби та звільнення військових затверджена у Наказі МОУ від 10.04.2009 р. № 170.

Згідно з аб. 5, розд. 14 Інструкції, командир в/ч, підлеглі якого за законом повинні бути звільненими (або ними виявлене таке бажання), повинен за 4 місяці до досягнення ними граничного віку (не пізніше!):

підрахувати вислугу років служби підлеглих;

організувати проходження ними ВЛК.

Рішення військово-лікарської комісії мають враховуватися для визначення підстав для звільнення. При звільненні по досягненні граничного віку військові мають право не проходити ВЛК.

Згідно Інструкції, особи, які мають дві підстави звільнення — "за віком" і "за станом здоров’я" — повинні зробити вибір на одній з них.

Юристи радять зупинитися на підставі "за станом здоров’я": вона дає право звільненому одержати грошову допомогу (одноразову).

Документи на звільнення повинні бути видані й доведені до в/ч за 2 місяці до досягнення військовими, які звільняються, граничного віку.

Військовослужбовці можуть подати на звільнення у будь-який момент несення служби. Для цього необхідно мати підстави, які дають право на звільнення та подати рапорт на звільнення із завіреними нотаріусом копіями документів, що підтверджують ці підстави.

У рапорті на звільнення з військової служби зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо бажання/небажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);

ТЦК за місцем проживання, куди буде надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Рапорт подається "по команді" ― це означає в порядку підпорядкування прямому командиру, який розглядає його та після задоволення подає вище безпосередньому командиру з власною відміткою задовольнити його.

Військовий пише заяву. Фото: Суспільне

Нагадаємо, ми писали, за яких умов можуть бути звільнені солдати строкової служби.

Раніше ми розповідали, хто може служити після 60 років та який вік граничний. Зауважимо, що продовження терміну служби понад стандартного граничного віку не є обов'язковим, особи можуть залишитися у лавах Збройних сил за власним бажанням.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.