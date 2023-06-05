Как уволиться с военной службы при достижении предельного возраста — инструкция

Служба в Вооруженных Силах Украины. Фото: Армия Inform

Военнослужащие, достигшие предельного возраста, имеют право уволиться с военной службы даже во время действия военного положения.

Это предусмотрено ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Специалисты общественного объединения "Юридическая сотня" рассказали, как демобилизоваться по возрасту и какие документы для этого необходимы.

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Что нужно знать о предельном возрасте службы

Согласно ст. 22 вышеупомянутого закона, предельный возраст пребывания на военной службе:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 45 лет ;

; для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет ;

; для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 50 лет ;

; для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 55 лет ;

; для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет ;

; полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет ;

; для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет ;

; для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет ;

; высшего офицерского состава — до 65 лет.

Военные ВСУ и другие военные формирования с высоким уровнем профессиональной подготовки и богатым практическим опытом, которые по решению ВВК пригодны для службы по состоянию здоровья, могут по собственному желанию продолжать службу в течение пяти лет по достижении предельного возраста.

Служба в ВСУ. Фото: Минобороны

Что нужно знать о предельном возрасте нахождения в запасе

Согласно ст. 28 Закона, в запасе военнообязанных выделяются два разряда, установленные в соответствии с их возрастом:

для рядовых, сержантов и старшин 1-го разряда определен предельный возраст запаса — 35 лет ;

; 2-го разряда — 60 лет.

Предельная возрастная граница нахождения в запасе для офицеров 1-го разряда:

для офицеров младшего состава — до 45 лет ;

; для офицеров старшего состава — майоров (капитанов 3-го ранга), подполковников (капитанов 2-го ранга) — до 50 лет ;

; полковников (капитанов 1-го ранга) — до 55 лет ;

; для офицеров высшего офицерского состава — до 60 лет.

Для офицеров 2-го разряда предельный возраст нахождения в запасе:

из младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет ;

; из высшего офицерского состава — до 65 лет.

Согласно ч. 4 ст. 28 ЗУ, предельный возраст запаса для офицеров второго разряда является предельным возрастом нахождения военнослужащих в запасе и резерве.

Согласно ч. 2, 3 ст. 28 ЗУ, военные при достижении ими предельного возраста нахождения в запасе/резерве, должны быть уволены со службы по возрасту или нести службу дальше. Порядок прохождения службы такими военнослужащими установлен в ч. 2 ст. 22 Закона.

Служба в армии. Фото: google.com

Как уволиться с военной службы — инструкция

Инструкция по организации службы и увольнению военных утверждена в Приказе МОУ от 10.04.2009 г. №170.

Согласно аб. 5, разд. 14 Инструкции, командир в/ч, подчиненные которого по закону должны быть уволены (или ими выражено такое желание), должен за 4 месяца до достижения ими предельного возраста (не позднее!):

подсчитать выслугу лет службы подчиненных;

организовать прохождение ими ВВК.

Решения военно-врачебной комиссии должны учитываться для определения оснований для увольнения. При увольнении по достижении предельного возраста военные имеют право не проходить ВВК.

Согласно Инструкции, лица, имеющие два основания увольнения — "по возрасту" и "по состоянию здоровья" - должны сделать выбор на одном из них.

Юристы советуют остановиться на основании "по состоянию здоровья": она дает право уволенному получить денежную помощь (единоразовую).

Документы на увольнение должны быть выданы и доведены до в/ч за 2 месяца до достижения освобождаемыми военными, предельного возраста.

Военнослужащие могут подать на увольнение в любой момент несения службы. Для этого необходимо иметь основания, дающие право на увольнение и подать рапорт на увольнение с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих эти основания.

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Рапорт подается "по команде" — это означает в порядке подчинения прямому командиру, который рассматривает его и после удовольствия подает выше непосредственному командиру с собственной отметкой удовлетворить его.

Военный пишет заявление. Фото: Суспільне

Напомним, мы писали, при каких условиях могут быть уволены солдаты срочной службы.

Раньше мы рассказывали, кто может служить после 60 лет и какой возраст предел. Заметим, что продление срока службы сверх стандартного предельного возраста не обязательно, лица могут остаться в рядах Вооруженных сил по собственному желанию.

Также мы сообщали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.