Виплати військовим — скільки грошей можна буде отримати після війни

Виплати українськім військовим після завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни кожен військовослужбовець як в тилу, так і на передовій отримує належне грошове забезпечення. Після завершення бойових дій військові також можуть розраховувати на виплати, сума яких залежатиме від певних обставин.

Про це свідчить Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

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Відповідно до розділу XXXI Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується всім військовослужбовцям.

Виключенням є лише військові, які проходять строкову службу.

Виплати українським військовим. Фото: google.com

Виплати військовим — які суми отримають після завершення бойових дій

Зазначається, що сума виплат буде дорівнювати сумі грошового забезпечення, згідно з посадою на якій був військовослужбовець.

Також у рік звільнення зі служби, якщо він не використав свою щорічну відпустку або зробив це частково, він може скористатися цим у два способи:

або піти у відпустку із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплатою грошового забезпечення відповідно до кількості днів відпочинку;

або отримати компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (також можна отримати доплату за невикористані дні додаткової відпустки чи тогорічної).

Українські військові. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Хто має право на одноразову грошову допомогу

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Виплата також надається у таких випадках:

звільнення з військової служби за віком;

скорочення штату або проведенням організаційних заходів;

закінчення строку контракту;

безпосереднє підпорядкування близькій особі;

систематичне невиконання умов контракту командуванням;

настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

На які виплати розраховувати офіцерам запасу

Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, інші військовослужбовці, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, і мають вислугу десять календарних років і більше, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 25% місячної зарплати.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України.

Офіцери запасу. Фото: vntu.edu.ua

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