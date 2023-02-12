Іран доставляє рф ударні дрони - яким чином

Іранські дрони

Іран використовував човни та державну авіакомпанію, щоб доставити рф ударні безпілотники. Ці дрони рф використовує у війні проти України.

Про це пише The Guardian.

Ударні дрони

Журналісти повідомляють про партію 18 дронів, які були доставлені ВМС рф після того, як російські офіцери та техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді.

У цей візит росіяни обрали шість БпЛА "Мохаджер-6", які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників "Шахед-191" та "Шахед-129".

Велика кількість дронів, які відправили до росії, таємно забрало іранське судно з бази на узбережжі Каспійського моря. Потім у морі безпілотники було передано російському військовому катеру. Інші БпЛА відправили державною авіакомпанією.

Примітно, Іран і рф мають вихід до Каспійського моря, що робить фізичну передачу між ними відносно простою. При цьому Іран відправив до рф технічних фахівців для допомоги ввести безпілотники в експлуатацію.

Нагадаємо, що сильна пожежа, що нещодавно виникла, на іранському заводі з виробництва ударних безпілотних летальних апаратів безпосередньо позначилася на діях російських окупаційних військ в Україні. Зокрема, суттєво зменшилась кількість ворожих атак із використанням іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Своєю чергою, кремль спільно з Іраном планують побудувати завод з виробництва безпілотників на території росії. Для цього іранська делегація відвідала одне з можливих міст, де буде збудовано завод.

В Україну вже прибуло шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловці шахедів" розроблені за сучасними американськими технологіями.