Иран доставляет рф ударные дроны - каким образом

Иранские дроны

Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию, чтобы доставить рф ударные беспилотники. Эти дроны рф использует в войне против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Ударные дроны

Журналисты сообщают про партию 18 дронов, которые были доставлены ВМС рф после того, как российские офицеры и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре.

В этот визит россияне выбрали шесть БпЛА "Мохаджер-6", которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129".

Большое количество дронов, которые отправили в рф, тайно унесло иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. Затем в море беспилотники были переданы русскому военному катеру. Другие БпЛА отправили государственной авиакомпанией.

Примечательно, Иран и рф имеют выход к Каспийскому морю, что делает физическую передачу между ними относительно простой. При этом Иран отправил в рф технических специалистов для помощи ввести беспилотники в эксплуатацию.

Напомним, что возникший недавно сильный пожар на иранском заводе по производству ударных беспилотных летальных аппаратов напрямую отразился на действиях российских оккупационных войск в Украине. В частности, существенно уменьшилось количество вражеских атак с использованием иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

В свою очередь кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.

В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.