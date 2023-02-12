Иран доставляет рф ударные дроны - каким образом

Как Иран отправлял ударные дроны рф: разъяснение СМИ
Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию, чтобы доставить рф ударные беспилотники. Эти дроны рф использует в войне против Украины.
Об этом пишет The Guardian.
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Ударные дроны
Журналисты сообщают про партию 18 дронов, которые были доставлены ВМС рф после того, как российские офицеры и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре.
В этот визит россияне выбрали шесть БпЛА "Мохаджер-6", которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129".
Большое количество дронов, которые отправили в рф, тайно унесло иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. Затем в море беспилотники были переданы русскому военному катеру. Другие БпЛА отправили государственной авиакомпанией.
Примечательно, Иран и рф имеют выход к Каспийскому морю, что делает физическую передачу между ними относительно простой. При этом Иран отправил в рф технических специалистов для помощи ввести беспилотники в эксплуатацию.
Напомним, что возникший недавно сильный пожар на иранском заводе по производству ударных беспилотных летальных аппаратов напрямую отразился на действиях российских оккупационных войск в Украине. В частности, существенно уменьшилось количество вражеских атак с использованием иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".
В свою очередь кремль совместно с Ираном планируют построить завод по производству беспилотников на территории россии. Для этого иранская делегация посетила один из возможных городов, где будет построен завод.
В Украину уже прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.