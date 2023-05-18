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Як навчання українських пілотів в Британії вплине на військових країни

18 травня 2023 12:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як навчання українських пілотів в Британії вплине на військових країни
Український пілот в літаку. Фото: ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

План Великої Британії навчати українських пілотів може вплинути на здатність Королівських ВПС навчати власних новобранців. Багато студентів чи військових вимушені чекати місяцями, аби пройти навчання. 

Про це сказав Головний маршал авіації сер Річард Найтон, пише Sky News.

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Найтон сказав, що заяви прем’єр-міністра Ріші Сунака, зробленої під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії 15 травня, про початок базової льотної підготовки для українців цього літа, ще не визначені і не дуже позитивно впливають на навчання військових у самій країні. 

"Військова льотна підготовка у Великій Британії вже стикається з проблемами, тобто студенти змушені чекати місяцями, іноді роками, щоб пройти через різні етапи навчання, від базових польотів до навчання на конкретному літаку, наприклад швидкому літаку, до досягнення лінії фронту", — заявив він. 

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана з ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16. 

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