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Как обучение украинских пилотов в Британии повлияет на военных страны

18 мая 2023 12:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как обучение украинских пилотов в Британии повлияет на военных страны
Украинский пилот в самолете. Фото: ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

План Великобритании обучать украинских пилотов может повлиять на способность Королевских ВВС обучать своих новобранцев. Многие студенты или военные вынуждены ждать месяцами, чтобы пройти обучение.

Об этом сказал Главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, пишет Sky News.

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Найтон сказал, что заявления премьер-министра Риши Сунака, сделанного во время визита Владимира Зеленского в Великобританию 15 мая, о начале базовой летной подготовки для украинцев этим летом, еще не определены и не очень положительно влияют на обучение военных в самой стране.

"Военная летная подготовка в Великобритании уже сталкивается с проблемами, то есть студенты вынуждены ждать месяцами, иногда годами, чтобы пройти через разные этапы обучения, от базовых полетов до обучения на конкретном самолете, например быстром самолете, до достижения линии фронта", — заявил он.

Напомним, 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская армия летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

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