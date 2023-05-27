Як не стати колаборантом: поради від голови СБУ

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: google.com

Ворог використовує вербувально-вразливих людей та робить їх фінансово залежних від себе. Найперше треба максимально дистанціюватися від ворога та старатися не попадатися їм на очі.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік.За кадром".

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Як пояснив Малюк, ворог працює комплексно та використовує вербувально-вразливих людей, у яких "ватна підсвідомість". Надалі виробляється вже фінансова залежність, оскільки росіяни пропонують чималі гроші за послуги збору та передачі інформації.

Велика кількість місцевих громадян та тимчасово окупованих територій та не тільки сприяли ворогу, а й перейшли на його бік.

Як не стати колаборантом

Малюк порадив максимально дистанціюватися від ворога, не надавати загарбникам жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування та не давати їм можливості розквартируватися у себе в будинку.

"Зрозуміло, що вони (люди в окупації. — Ред.) не зможуть ходити з жовто-блакитним стягом та співати гімн України, але разом з тим гімн Росії також співати не потрібно", — сказав очільник СБУ.

Проте у випадку загрози життю, коли в окупації місцевих жителів змушують щось робити під дулом автомата — це інша ситуація. Тут відіграватиме роль позиція людина після деокупації українських територій: добровільно чи під примусом вона вчиняла якісь дії.

Також Малюк наголосив, що діяльність лікарів та комунальників на тимчасово окупованих територіях не вважається колабораціонізмом. Вони не підпадають до відповідальності за вчинення таких злочинів, якщо зрозуміло, вони просто виконують свої професійні обов'язки, а не забаганки ворога та не підіймають російський триколор.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині СБУ арештувала колаборанта, який інформував російських окупантів про локації Сил оборони в прифронтових районах області. Його затримали під час виконання ним ворожого завдання.