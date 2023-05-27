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Як успішні контратаки ЗСУ у Бахмуті ламають плани росіян

27 травня 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як успішні контратаки ЗСУ у Бахмуті ламають плани росіян
Український військовослужбовець стріляє з РПГ. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом. Продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію надання допомоги в місті. 

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, російські провоєнні блогери стверджують, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Такі активні українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Вагнер" відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі. 

Крім того, військові блогери стверджували, що українці захопили височини вздовж траси Бахмут — Слов’янськ) поблизу Оріхово-Василівки. В цьому районі тривають бої. Також російська сторона стверджувала, що ЗСУ просунулися до Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець. Можливо, загрожуючи оточити населений пункт і змусити окупантів відступити на схід.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW спрогнозували, чи замінять регулярні підрозділи РФ "вагнерівців" у Бахмуті. Нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.

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