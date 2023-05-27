Как не стать коллаборантом: советы от главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: google.com

Враг использует вербовочно-уязвимых людей и делает их финансово зависимыми от себя. Прежде всего, нужно максимально дистанцироваться от врага и стараться не попадаться им на глаза.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Рік. За кадром ".

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Как объяснил Малюк, враг работает комплексно и использует вербовочно-уязвимых людей, у которых "ватное подсознание". В дальнейшем вырабатывается финансовая зависимость, поскольку россияне предлагают немалые деньги за услуги сбора и передачи информации.

Большое количество местных граждан и временно оккупированных территорий не только способствовали врагу, но и перешли на его сторону.

Как не стать коллаборантом

Малюк посоветовал максимально дистанцироваться от врага, не предоставлять захватчикам никакой информации, не помогать им продуктами питания и не давать им возможности расквартироваться у себя дома.

"Понятно, что они (люди в оккупации. — Ред.) не смогут ходить с желто-голубым флагом и петь гимн Украины, но вместе с тем гимн России тоже петь не нужно", — сказал глава СБУ.

Однако в случае угрозы жизни, когда в оккупации местных жителей заставляют что-то делать под дулом автомата, это другая ситуация. Здесь будет играть роль позиция человек после деоккупации украинских территорий: добровольно или по принуждению он совершал какие-то действия.

Также Малюк подчеркнул, что деятельность врачей и коммунальщиков на временно оккупированных территориях не считается коллаборационизмом. Они не подвергаются ответственности за совершение таких преступлений, если понятно, они просто выполняют свои профессиональные обязанности, а не прихоти врага и не поднимают российский триколор.

Напомним, недавно в Николаевской области СБУ арестовала коллаборанта, который информировал российских оккупантов о локациях Сил обороны в прифронтовых районах области. Его задержали при выполнении им вражеского задания.