Як оформити посвідчення УБД: куди звертатися, які документи потрібні

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці, які брали участь в обороні України та у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з вторгненням РФ мають право на отримання статусу учасників бойових дій (УБД).

Як оформити цей статус та отримати відповідні пільги, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Рішення про надання статусу УБД ухвалюють спеціальні відомчі комісії. Як розповів юрист, ці комісії функціонують:

при Міністерстві оборони України;

при Генеральному штабі ЗСУ;

при Адміністрації̈ Державної̈ спеціальної̈ служби транспорту;

при військових частинах А0515, А3771, і А0987, А1155, А5725, і А5833, А5509, А5617;

при командуванні Повітряних Сил ЗСУ;

при командуванні Військово-Морських Сил ЗСУ;

при командуванні Сухопутних військ ЗСУ;

при ОК "Північ", "Південь", "Схід", "Захід".

Військовослужбовець, який хоче оформити статус УБД, може звернутися до комісії самостійно або за нього це може зробити командир військової частини, пояснив Ігор Ясько.

Якщо до комісії звертається командир

Для підтвердження участі військовослужбовця у бойових діях командир частини повинен подати на розгляд комісії відповідні довідки та документи. Це він має зробити у місячний строк після завершення виконання завдань.

"Форма довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони затверджена додатком 6 до Постанови КМУ №413. Також командир частини має подати комісії один із наступних документів: витяг (копію) бойових донесень, витяг (копію) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), витяг (копію) вахтових журналів, польотних листів або витяг (копію) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв", — розповів юрист.

У перебігу вивчення поданих документів комісія може у разі потреби заслухати пояснення свідків або осіб, які претендують на статус учасника бойових дій.

"Рішення щодо надання статусу УБД має бути ухвалено протягом місяця із дня надходження документів. Якщо комісія відмовить особі у наданні статусу учасника бойових дій, вона зобов’язана видати обґрунтоване рішення про відмову", — зазначив Ігор Ясько.

Якщо військослужбовець звертається до комісії самостійно

У разі, якщо людина вирішила звернутися до комісії самостійно, вона спочатку повинна подати рапорт до командира частини.

"У рапорті ви зазначаєте, що просите надати необхідний пакет документів з метою отримання статусу учасника бойових дій. Перелік документів такий же, як і у випадку, коли до комісії звертається командир — довідка за формою, затвердженою додатком 6 до Постанови КМУ №413, витяги (копії) бойових донесень, журналів бойових дій, тощо", — пояснив Ясько.

Далі військовослужбовець подає цей пакет до комісії. Термін розгляду комісією документів та рішення про надання чи ненадання статусу УБД у цьому випадку також не має перевищувати одного місяця, підкреслив юрист.

Нагадаємо, у червні депутати Верховної Ради запропонували запровадити додаткові пільги для учасників бойових дій та їхніх родин.

Також Новини.LIVE розповідали, як відновити втрачене посвідчення УБД та на які пільги можуть розраховувати діти учасників бойових дій.