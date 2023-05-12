УБД та учасник війни — юрист пояснив, у чому різниця

Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ

В Україні на законодавчому рівні закріплені два статуси — учасник бойових дій та учасник війни. Попри схожість у назві, вони мають абсолютно різні поняття, відповідно й виплати та пільги військові отримують різні.

У чому саме полягає різниця, як оформити та на які пільги й виплати можуть розраховувати військові, розповіла юристка Ario Law Firm Надія Грищенко в коментарі Факти ICTV.

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Дані поняття закріплені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Так згідно зі ст. 5 цього нормативно-правового акту, учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Перелік всіх осіб, які належать до учасників бойових дій, закріплений у ст. 6 цього Закону.

В ст. 8 цього ж закону йдеться, що учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені Законом.

Перелік всіх осіб, які належать до учасників війни, закріплений у ст. 9 Закону.

Грищенко підкреслила, що і УБД, і УВ є ветеранами війни.

"Законом до ветеранів війни відносять і осіб з інвалідністю внаслідок війни та закріплюється перелік осіб, які належать до цієї категорії, та їхні пільги", — зазначає правозахисниця.

Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ

На які пільги можуть розраховувати УБД та УВ

Юристка зазначає, що у вищезгаданому законі чітко визначені пільги як для УБД (ст. 12), так пільги для УВ (ст. 14).

"Щоб не повторюватись, наводжу пільги, які є спільними для обох категорій", — інформує Грищенко.

Учасники бойових дій та учасники війни отримують від держави наступні пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД та 50% для УВ ;

; знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД та 50% для УВ.

Учасники бойових дій також мають право на безплатний проїзд на:

всі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості;

на міжміський залізничний, водний, повітряний або автомобільний транспорт (в один та інший бік один раз на два роки або туди й назад один раз/рік з 50% знижкою);

автобусами приміських і міжміських маршрутів.

"Дія пунктів Закону, які закріплюють пільгу УБД та УВ на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування — на час дії воєнного стану зупинена", — додає правознавиця.

Пільги військовим. Фото: google.com

Яку пенсію отримують учасники бойових дій та учасники війни

Учасникам бойових дій пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Учасникам війни, нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю й бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, виплачуються пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога (виплачується замість пенсії), які підвищуються на 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни — на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Також щорічно до 5 травня УБД та УВ, нагородженим орденами та медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України", — розповідає Грищенко.

Крім того, місцеві ради, підприємства, установи та організації мають право власним коштом та за допомогою благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни.

Пенсії військовим. Фото: google.com

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